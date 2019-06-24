ПЦУ подчинила себе все церкви Киевской епархии и лишила полномочий Филарета

Таким образом отреагировали на так называемый "собор" 20 июня.

Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам заседания Священного синода УПЦ (ПЦУ) относительно собрания трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян, которое состоялось 20 июня во Владимирском соборе в Киеве.

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Как сказано в сообщении, синод, "принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед ПЦУ, решил констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением Киевской епархией".

Кроме того, в решении указано, что "в связи с невыполнением почетным патриархом Филаретом в отведенный Синодом срок предварительного решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии ... - подчинить митрополиту Киевскому и всея Украины как их непосредственному епархиальному архиерею все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата и, согласно решению Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018 года) и Объединительного собора (15 декабря 2018 года), есть в составе Православной церкви Украины".

Также Синод ПЦУ определил, что единолично созванное и проведенное почетным патриархом Филаретом 20 июня во Владимирском соборе собрание приглашенных им лиц не имело никаких полномочий на принятие решений, в частности, относительно решений Поместного собора УПЦ Киевского патриархата (15 декабря 2018 года), которые, в соответствии с уставом УПЦ КП, сразу после подписания президиумом собора во главе с патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом вступили в действие.

Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний. "Сегодня возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

В Минкульте поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.

Отметим, на нашумевшее приглашение Филарета принять участие в молитвенном праздновании в честь священномученика Макария откликнулось лишь четверо епископов из более 60.