"Просто взял и убил": полиция обнародовала фрагмент видео признание убийцы 11-летней Лукьяненко

Сосед девочки рассказал, что жестокое преступление совершил в своем доме.

Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.

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В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

На кадрах правоохранителей – двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", - рассказал подозреваемый на камеру.

Как известно, 11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области пропала 13 июня, ее искали 6 дней. 19 июня полиция нашла ее тело в выгребной яме. Полиция опубликовала видео обыска дома, где нашли тело Лукьяненко. Затем было обнародовано фото подозреваемого. Им оказался 22-летний сосед девочки Николай Тарасов, который признался в совершении преступления.

По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, полиция считает основным мотивом убийства сексуальный.