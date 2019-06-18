Участница скандальной поездки на Mercedes по "стеклянному" мосту в Киеве прокомментировала выходку (фото)

Судя по подписи в ролике пассажирки в соцсети, она после инцидента с авто на мосту считает себя теперь известной.

Девушка, которая проехала в салоне Mercedes по новому пешеходному мосту в Киеве, своеобразно прокомментировала резонанс вокруг инцидента.

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Видео появилось в Instagram-stories alexandra__rai, которая ранее публиковала кадры из середины авто, ехавшего по "стеклянному" мосту.

Пассажирка Mercedes опубликовала новую stories, в которой снимает сюжет ТСН со скандальной поездкой. На ролике она закрепила надписи "famous now" (знаменитая сейчас) со смайликами и "шок-контент". Скриншот сделали журналисты ТСН, страница девушки сейчас закрыта.

Напомним, в понедельник, 17 июня, в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мостом Кличко", заехал автомобиль.

Вскоре патрульные установили личность предполагаемого водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.