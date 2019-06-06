Денисова рассказала, когда самолет с детьми задержанной в Грузии украинки вылетит в Украину

Грузинские правоохранители в апреле задержали гражданку Украины Юлию Сусляк, которая пыталась въехать в Абхазию вместе с 10 детьми.

Самолет с детьми задержанной в Грузии украинки Юлии Сусляк может вылететь в Украину ночью или завтра утром.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Прокуратура Грузии дала письменное согласие на передачу 10 детей задержанной на грузино-абхазской границе украинки. Продолжаются процедуры согласования с Турцией, Болгарией и Румынией о предоставлении разрешения полета над их территориями. Предварительно, самолет вылетит сегодня ночью или завтра утром", - заявила Денисова.

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Как сообщал УНИАН, в Грузии украинку Юлию Сусляк с 10 детьми задержали по подозрению в торговле детьми.

После задержания украинки ее детей разместили в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии.

Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, 19 апреля с территории России транзитом через Грузию в оккупированную Абхазию намеревалась выехать 37-летняя гражданка Украины вместе с 10 детьми (2008, 2013, 2014, 2017, 2018 годов рождения). Правоохранителям она объяснила, что четверо детей - ее родные, а остальные рождены в Украине с помощью репродуктивной медицины.

28 мая семья задержанной в Грузии украинки с 10 детьми призвала президента Украины Владимира Зеленского посодействовать в помощи.

В Грузии идет процесс оформления необходимых документов для возвращения в Украину 10 детей задержанной Сусляк.

Вместе с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой в Грузию отправилась группа представителей Ярмолинецкой райгосадминистрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украине.

Сегодня в МИД заявили, что Грузия согласилась вернуть в Украину 10 детей задержанной украинки Сусляк.