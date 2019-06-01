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В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников Кремля (видео)

12:48, 01 июня 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

В Киеве устроили акцию в поддержку политических заключенных Кремля — украинских граждан, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

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Как сообщает Громадське, акция проходит в парке Шевченко, в ней принимают участие несколько сотен человек.

Организаторы акции планируют отправиться маршем к Администрации президента, и там вручить свои требования по ускорению освобождения заложников Кремля.

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Теги: #Киев#политзаключенные#политзаключенные украинцы РФпогода в Киеве