В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников Кремля (видео)

Организаторы акции планируют отправиться маршем к Администрации президента.

В Киеве устроили акцию в поддержку политических заключенных Кремля — украинских граждан, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

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Как сообщает Громадське, акция проходит в парке Шевченко, в ней принимают участие несколько сотен человек.

Организаторы акции планируют отправиться маршем к Администрации президента, и там вручить свои требования по ускорению освобождения заложников Кремля.