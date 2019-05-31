Дело Гандзюк: суд разрешил Мангеру передвигаться по Херсонской области с электронным браслетом

Также Мангер должен сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют выезжать за границу.

Шевченковский районный суд Киева разрешил председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого обвиняют в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, передвигаться в пределах Херсонской области, но сохранил требование носить электронный браслет.

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Об этом спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил в Facebook. "31 мая Шевченковский районный суд Киева своим постановлением продлил до 1 июля срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк Мангера", - заявил Лысенко.

Однако, по его словам, ходатайство прокурора было удовлетворено частично, поскольку "суд разрешил подозреваемому перемещаться в пределах Херсонской области".

При этом Мангер обязан являться к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в определенное время, а в случае изменения места жительства - сообщать им об этом.

Также Мангера обязали сдать на хранение паспорт и другие документы, которые позволяют выезжать за пределы Украины, и носить электронное средство контроля.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки - Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова. 15 мая стало известно, что Херсонский городской суд начнет рассмотрение 27 мая.

Также в деле фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Мангер и в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

В апреле Грабчуку, Васяновичу, Вишневскому, Торбину, Горбунову, а также Мангеру и Павловскому смягчили подозрения.