На ВНО с физики не пустили более десяти человек

Участники ВНО по физике, которые не смогли принять участие в основной сессии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Во внешнем независимом тестировании по физике, которое состоялось 30 мая, приняли участие 21 417 человек. Это - 91,2 % от общего количества зарегистрированных.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

По предварительной информации, 11 человек не пустили в пункты проведения тестирования. Четверо участников ВНО не имели одного из обязательных документов, а семеро - опоздали.

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Проведение внешнего независимого оценивания в 105 пунктах тестирования обеспечивали почти четыре тысячи человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали десять общественных наблюдателей и пять представителей средств массовой информации.

Участники ЗНО по физике, которые не смогли принять участие в основной сессии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого необходимо в течение пяти рабочих дней подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Как сообщалось ранее, ВНО-2019 стартовало 21 мая тестированием по математике. 23 мая состоялось ВНО по украинскому языку и литературе. В понедельник, 27 мая, - по немецкому, французскому и испанскому языках, а 28 мая – по английскому.