В Краматорске в психушку посадили женщину, которая убила подругу и подрезала сына

Экспертиза показала, что на момент совершения преступления женщина не осознавала своих действий в результате обострения психического заболевания.

В Краматорске суд постановил госпитализировать в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением местную жительницу, которая убила ножом подругу и тяжело ранила собственного 7-летнего сына.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Как сказано в сообщении, преступление произошло в ночь на 6 октября 2018 года. 35-летняя женщина находилась в гостях у подруги. Во время общения женщины поссорились. Около 00.20 хозяйка вышла на кухню, вернулась с ножом в руке, ударил им в спину подругу, а затем, также в спину, - собственного 7-летнего сына, больного детским церебральным параличом.

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Потерпевшая смогла выйти из квартиры на лестницу, где упала и от полученного проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением легкого и сердца, и умерла. Увидев ее тело в подъезде, соседи вызвали «скорую» и полицию.

У ребенка диагностировано проникающее колото-резаную рану грудной клетки с повреждением легких.

По ходатайству прокуратуры 42-летней женщине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а после получения выводов психолого-психиатрической экспертизы, которая показала, что на момент совершения указанных деяний лицо не осознавало своих действий в результате обострения психического заболевания, подозреваемую принудительно госпитализировали в психиатрическое заведение.

Коллегия судей согласилась с позицией публичного обвинения и признала доказанным, что женщина совершила общественно опасные деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 115, ч.2 ст.15, пп.1,2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть убийство и покушение на убийство, в состоянии невменяемости, а следовательно - вынесла определение о применении к ней принудительных мер медицинского характера.