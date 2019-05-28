Сегодня состоится ВНО по английскому языку

Тестирование начнется в 11.00.

Сегодня абитуриенты будут сдавать внешнее независимое оценивание по английскому языку, на которое зарегистрировались 96 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск участников к пунктам тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Само тестирование начнется в 11.00.

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Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии таких документов:

• оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

• паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;

• приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Также рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

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На выполнение теста отводится 150 минут. Первые 30 минут занимает аудирование.

Участникам предложат прослушать несколько аудиозаписей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут каждый. Запись каждого из блоков фрагментов текста будет повторена дважды. После прослушивания всех записей участникам тестирования будет также предоставлено время (до 5 минут) для переноса ответов на тестовые задания по аудированию в бланк А. После этого участники могут выполнять другие задания теста в произвольном порядке.

В УЦОКО отмечают, что перед началом теста участникам включат пробный фрагмент аудиозаписи. В случае его плохого качества, абитуриент должен поднять руку и сообщить об этом инструктору.

Напомним, в прошлом году из-за аудирования на ВНО по английскому языку разгорелся скандал. Абитуриенты и их родители жаловались на плохое качество звука и требовали пересмотреть результаты.