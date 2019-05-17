Rammstein представили первый за 10 лет альбом (видео)
14:54, 17 мая 2019Общество
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С сегодняшнего дня у Rammstein стартует европейский тур.
Популярная немецкая метал-группа Rammstein представила первый за 10 лет музыкальный альбом.
Об этом сообщается на Facebook-странице группы. Это седьмой по счету полноформатный студийный альбом под названием Rammstein. В него вошли 11 треков, два из которых - Deutschland и Radio уже были представлены ранее.
На обложке нового альбома "Rammstein" изображена незажженная спичка на белом фоне.
С сегодняшнего дня у Rammstein стартует европейский тур. По городам в поддержку альбома начнет курсировать грузовик Rammstein с гигантской спичкой.
Как сообщал УНИАН, последняя студийная запись Rammstein - Liebe ist für alle da вышла 16 октября 2009 года. Таким образом, разрыв между релизами составляет почти десять лет.
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