"Никогда не оставляйте техпаспорт в салоне": украинская певица рассказала о краже авто (видео)

Оля Цибульская дала советы водителям, у которых ограбили авто.

Автомобиль Toyota Raw4 темно-синего цвета у Оли Цибульской угнали 5 мая в период с 17 до 19.00 возле Сырецкого парка по адресу Парково-Сырецкая 9.

Певица сразу обратилась в полицию и распространила информацию на всевозможных каналах. Авто все еще в розыске, но Оля надеется, что ее машину найдут. А также - делится советами с другими, как уберечь свое авто от угона.

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"Во-первых, ни при каких обстоятельствах не оставляйте техпаспорт в салоне! Если у вас украли машину, а техпаспорт был в салоне, то когда вы придете в страховую, вам скрутят фигуру с трех пальцев и не вернут деньги. Такое не озвучивают в страховых, но я делюсь этой информацией с вами.

Во-вторых, постарайтесь как-то отметить свой автомобиль, так его будет проще найти по камерам. Это яркие подушки, наклейки, покрашенные диски.

В-третьих, оставляйте в салоне вещи, по которым можно узнать машину. Например, вам позвонят и предложат вернуть ее за деньги. Чтобы точно знать, что это звонит грабитель, вы можете спросить: "Книжка какого автора лежит в подлокотнике?", - рассказала певица.

В конце видео Цибульская добавила, что не играет в грязные игры, не принимает правила аферистов и до сих пор верит, что ее авто таки найдется.

Как сообщал УНИАН, ранее автомобиль известного украинского шоумена изувечили в Одессе.