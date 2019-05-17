Финалистка шоу "Україна має талант" выступила на Евровидении (видео)

Несмотря на зрелищный номер, Анна Одобеску не смогла получить путевку в гранд-финал Евровидения-2019, который состоится 18 мая.

Ксения Симонова, победившая в первом сезоне проекта "Україна має талант", выступила во втором полуфинале Евровидения-2019. Художница стала постановщиком номера молдавской певицы Анны Одобеску и вместе с ней появилась на сцене.

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Украинка иллюстрировала "снегом" свое видение истории, рассказанной в песне. Процесс появления картины транслировался на большом экране так, чтобы за ним могли наблюдать и публика в зале, и телезрители.

Несмотря на зрелищный номер, Анна Одобеску не смогла получить путевку в гранд-финал Евровидения-2019, который состоится 18 мая.

Отметим, что для украинской художницы Ксении Симоновой это второе выступление на сцене Евровидения. В 2011 году она показывала анимацию во время выступления представительницы Украины Мики Ньютон. Тогда она изображала картину песком.

Как сообщал УНИАН, ранее букмекеры назвали тройку победителей Евровидения.