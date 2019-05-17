Экс-невеста Владимира Кличко появилась на людях в одной футболке и трусах (фото)

Хайден сопровождал ее 30-летний бойфренд Брайан Хикерсон - несмотря на то, что две недели назад он избил ее так, что понадобилось вмешательство полиции.

Бывшая невеста Владимира Кличко, американская актриса Хейден Панеттьер, продолжает удивлять публику своим поведением.

Располневшая 29-летняя звезда телесериала «Нэшвилл» вышла на люди в Лос-Анджелесе в странном наряде - в одной только мешковатой серой футболке, из-под которой выглядывали трусы, и тапочках.

Как сообщает Daily Mail, Хайден сопровождал ее 30-летний бойфренд Брайан Хикерсон - несмотря на то, что две недели назад он избил ее так, что понадобилось вмешательство полиции. Как сообщали СМИ, полицейские приехали в дом, где проживают Хейден и Брайан по вызову соседей, услышавших женские крики. На теле Панеттьер были заметны следы побоев. Оба были нетрезвы, когда началась ссора. Хикерсона доставили в участок, обвинив в домашнем насилии, а затем отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Однако, судя по всему, Панеттьер простила возлюбленного. Несколькими днями ранее их также засняли на улице вместе, держащимися за руки. Это было их первое совместное фото после инцидента с полицией.

Хейден и Брайан начали встречаться летом прошлого года - после того, как актриса рассталась с Кличко, роман с которым продлился девять лет. Четырехлетняя дочь Владимира и Хейден Кайя Евдокия живет с отцом.

Как сообщал УНИАН, ранее бойфренд бывшей невесты Кличко-младшего обескуражил сеть своим заявлением.