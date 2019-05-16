У Олега Газманова обнаружили опухоль
15:08, 16 мая 2019Общество
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67-летний артист впервые рассказал о борьбе с тяжелой болезнью.
Артист впервые рассказал о своей болезни / Скриншот
Известный пропутинский певец Олег Газманов рассказав о серьезном недуге.
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Своими откровениями он поделился в эфире телепередачи "Секрет на миллион" на росТВ, пишет "КП".
По словам артиста, несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, на голосовых связках. Газманов говорит, что этот диагноз стал для него ударом.
"Однако артист не стал опускать руки, кроме того, в борьбе с недугом ему помогала семья - жена Марина и дети", - рассказали журналисты.
Отметим, что Газманов не раз выступал на оккупированном Донбассе и открыто поддерживает действия президента РФ Владимира Путина.
Ранее известный композитор Игорь Крутой, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой.
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