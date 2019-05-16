Военные оригинально поздравили украинцев, "одев" танк в вышиванку (фото, видео)
14:59, 16 мая 2019Общество
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Военные раскрасили танк в цвета украинской вышитой одежды.
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Коломые, оригинально поздравили Украину с Днем вышиванки.
Соответствующие фотографии и видео опубликовали на странице 10-й ОГШБ в Facebook.
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Ежегодно в третий четверг мая отмечают День вышиванки. Это праздник призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнического вышитой украинской одежды. В этом году День вышиванки пришелся на 16 мая.
Бойцы прикарпатья “десятки” оригинально поздравили страну с этим праздником – они раскрасили танк в цвета украинской вышитой одежды.
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