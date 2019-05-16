Ляшко в образе "председателя колхоза" и небритый Зеленский: политики похвастались вышиванками (фото, видео)

День вышиванки в Украине в этом году празднуют 16 мая. На улицах городов традиционно можно увидеть людей в колоритной национальной одежде.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что вышивка - это неизменный и всегда современный символ Украины.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский также поздравил всех с Днем вышиванки. "Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - написал он в соцсети.

Мэр Львова и глава "Самопомочи" Андрей Садовый тоже присоединился к поздравлениям с Днем вышиванки. Отметим, что в этот день в городе в национальную одежду одевают львов, поэтому на видео Садовый отметил, что главного "зверя" Львова уже нарядили.

Премьер-министр Владимир Гройсман показал видео с набережной Днепра в Киеве, на котором фотографируется с украинцами в разноцветных вышиванках.

Україна відзначає день свого національного оберега - вишиванки. Для нас вишита сорочка особлива – це символ української ідентичності, любові до своєї країни. Вітаю всіх українців світу з цим прекрасним святом.

Гордий бути українцем! pic.twitter.com/JtUGecNL1n — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 мая 2019 г.

Многие депутаты пришли в колоритных вышиванках на заседание Верховной Рады. Олег Ляшко в День вышиванки выбрал свою лучшую рубашку из гардероба.

"Надел свою самую любимую - решетиловскую, вышитую белым по белому. Люблю ее еще и потому, что Росита говорит, что я в ней, как председатель колхоза:) Всех с праздником!" - написал он.

Бывший вице-премьер-министр и посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный также поздравил украинцев с праздником и показал фото с маленькими дочерьми в вышиванках.

Фотографией в любимой вышиванке поделилась и народный депутат от "БПП" Оксана Юринец.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян запустил конкурс на лучшее селфи. Он предлагает в комментариях поделиться своими фото в своих рубашках. Собственную фотографию в черно-красной вышиванке он тоже опубликовал.

Советник Омеляна тоже надела вышиванку. Она выбрала рубашку красного цвета.

В Министерстве инфраструктуры в вышиванки нарядились почти все. Здесь День вышиванки отметили, спев на ступеньках гимн Украины.

К поздравлениям присоединились и представители украинского посольства в Алжире.

Колектив ПУ в Алжирі приєднується до відзначення Дня вишиванки та щиро вітає всіх українців з цим святом!#ДеньВишиванки

L'équipe de l'Ambassade d'Ukraine en Algérie à le plaisir de féliciter tous avec la Journée de broderie nationale ukrainienne. pic.twitter.com/bKiJUKGK3x — Ambassade d'Ukraine en Algérie (@UKR_in_Algeria) 16 мая 2019 г.

Канадские депутаты не обошли вниманием украинский праздник и пришли в вышиванках на работу в парламент.

Также патриотическими фотографиями в вышиванках поделились и другие украинские политики и чиновники.

Друзі, з Днем вишиванки!



Нехай наша найкраща в світі вишиванка, наш генетичний код, єднає Україну. І завжди надихає нас на нові звершення. Будьмо красивими, свідомими, гідними нашої історії людьми! pic.twitter.com/VUoB7u4Ats — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 16 мая 2019 г.

Ранее УНИАН рассказал, как украинские звезды отметили День вышиванки в Украине.