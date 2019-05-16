Занятия йогой и "воспитание" кота: Вакарчук показал, чем занимается в своем загородном доме (видео)
13:30, 16 мая 2019Общество
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Лидер "Океан Эльзы" продемонстрировал поклонникам на своей странице в Instagram, как держит себя в тонусе, занимаясь йогой по утрам на свежем воздухе, а также показал кота.
Вакарчук завел Instagram, в нем он показывает свои занятия йогой и кота / УНИАН
Украинский артист и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который 14 мая отпраздновал 44-й день рождения, впервые показал свой загородный дом.
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Он продемонстрировал поклонникам на своей странице в Instagram, как держит себя в тонусе, занимаясь йогой по утрам на свежем воздухе, а также показал кота.
"Вот вам идеальные инстафотки: йога, Северин, хорошее утро", - поделился Вакарчук, изгибаясь в сложных асанах.
Как сообщал УНИАН, первым, постом музыканта стало видеообращение, в котором он поблагодарил всех за многочисленные поздравления.
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