Астролог предсказал Крымскому мосту катастрофу с массовой гибелью людей и назвал дату

По словам астролога, для открытия Керченского моста была выбрана крайне неблагоприятная дата, когда Луна и Солнце соединились с двумя дьявольскими звездами.

16 мая 2018 года состоялось открытие Крымского (Керченского) моста, который позволил наладить автомобильное сообщение между Россией и аннексированным Крымом.

Астролог Влад Росс в комментарии Главреду объяснил, почему Крымскому мосту грозит катастрофа.

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"В этот день Солнце соединилось с самой дьявольской звездой, которая считается "богом дьявола" и называется Алголь. Самое худшее, что можно придумать в период соединения Алголя и Солнца – это открытие или презентацию чего-либо. Тем более, опасной затеей было открытие важного моста в такой день", - отметил астролог.

По его словам, еще более неблагоприятным и опасным делает этот день тот факт, что как раз 16 мая 2018 года Луна была в соединении с одной из звезд, образующих ось катастроф – звездой Альдебараном, тоже дьявольской звездой (Антарес и Альдебаран образуют ось катастроф, располагаясь на небе практически напротив друг друга; астрологи полагают, что под влиянием оси катастроф активизируются события, причиной которых являются ошибочные или незапланированные действия человека, связанные с техникой, – Ред.).

"То есть, в день открытия Крымского моста и Солнце, и Луна были в соединении с дьявольскими, разрушительными звездами. Однако и это еще не все. В этот день Меркурий (планета, управляющая путями и дорогами) был в соединении с Ураном, который сулит внезапные катастрофы, неожиданные неблагоприятные события и внезапные негативные структурные изменения. Все сочетания планет и комбинации планет в день открытия моста – хуже не придумаешь", - объяснил Росс.

Но самая главная угроза, по словам астролога, которая заложена в связи с неправильной датой открытия Крымского моста – опасность массовой гибели людей, поскольку ко всему выше перечисленному планеты еще и были в соединении с Черной Луной.

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"Все это свидетельствует о том, что Керченскому мосту катастрофы не избежать. И первые негативные преобразования, движения уже начались. Однако через девять лет существования этого моста, на цикле Черной Луны, данная конструкция может стать непригодной к эксплуатации – по мосту просто невозможно станет передвигаться", - сказал он.

Астролог также обратил внимание, что второй негативный цикл – 13 лет существования Крымского моста, когда также возможны какие-то неблагоприятные и неожиданные события, связанные с ним.

"Следующий негативный период начнется, когда планеты малого и большого несчастья – Плутон и Сатурн – соединятся, а это будет на 21-22-ой годы существования моста. На 22-ой год существования этот мост может окончательно разрушится, этот год станет годом вынесения вердикта этой постройке", - заявил Росс.

"Так что Крымский мост и остатки эйфории от "Крым-наша" уже не смогут приносить дополнительные бонусы российскому лидеру Владимиру Путину и повышать его рейтинг. Уран вошел в созвездие Тельца, а при таком положении планет всегда происходило падение России в том или ином виде. Так что начинается период хаоса в России", - добавил он.