В Израиле сегодня проходит второй финал Евровидения (онлайн-трансляция)

Главное музыкальное событие года стартует в 22:00 по киевскому времени.

В четверг, 16 мая, в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал Евровидения 2019.

Смотреть видео первого полуфинала Евровидения 2019 можно на сайте УНИАН:

Первый полуфинал Евровидения 2019: порядок выступления конкурсантов

1. Армения: Srbuk - Walking Out

2. Ирландия: Sarah McTernan - 22

3. Молдова: Anna Odobescu - Stay

4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

5. Латвия: Carousel - That Night

6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

9. Австрия: PÆNDA - Limits

10. Хорватия: Roko - The Dream

11. Мальта: Michela - Chameleon

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

Напомним, что в первом полуфинале выступили представители 17 стран, только 10 из них по результатам голосования прошли в финал международного песенного конкурса.

Кто прошел в финал Евровидения 2019 из первого полуфинала

1. Греция: Катерина Дуска - Better Love

2. Беларусь: Zena - Like It

3. Сербия: Невена Божович - Kruna

4. Кипр: Tamta – Replay

5. Эстония: Виктор Крон - Storm

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

7. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

8. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

9. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

10. Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл - Sebi

Все выступления участников можно посмотреть здесь:

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоялся 14 мая, второй пройдет 16. Финал - 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.

Отметим, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.