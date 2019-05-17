Чего ожидать от II Форума Центральной и Восточной Европы «VIA CARPATIA 2019» (прямая трансляция)

Главная тема дискуссии в этом году – наиболее важные общественно-политические события в Украине и Европе после 30 лет падения Берлинской стены.

В УНИАН проходит пресс-конференция, посвященная II-му Форуму Центральной и Восточной Европы «VIA CARPATIA 2019» с участием организаторов Форума:

Николая Княжицкого , народного депутата Украины, инициатора Форума «Via Carpatia»;

, народного депутата Украины, инициатора Форума «Via Carpatia»; Михаила Крупиевского , режиссера-постановщика, директора Форума;

, режиссера-постановщика, директора Форума; Ивана Малковича , писателя, издателя, лауреата Шевченковской премии, участника Форума;

, писателя, издателя, лауреата Шевченковской премии, участника Форума; Ивана Шкиндюка, председателя Верховинского районного совета.

Модератором пресс-конференции выступит Николай Типусяк, член правления ГО «Всеукраинский демократический форум», соорганизатор II Форума Центральной и Восточной Европы «VIA CARPATIA 2019». С 14 по 16 июня в Верховине Ивано-Франковской области пройдет второй международный форум Центральной и Восточной Европы «Via Carpatia 2019» - ежегодный международный форум, в рамках которого пройдет фестиваль искусства и научно-практическая конференция «Круг Винценза».

Идея Форума заключается в возрождении летней культурной украинской столицы - Верховинщины в Ивано-Франковской области. Форум призван не только раскрыть многообразие культуры Карпат, но и собрать интеллектуальных лидеров Восточной и Центральной Европы, ведь Украина является одной из стран, подписавших Карпатскую конвенцию. Документ, который объединяет Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Польшу, Сербию.

В нынешней программе Фестиваля «Via Carpatia» запланирован показ мюзикла «Гуцулка Ксеня» режиссера Ростислава Держипильского, презентации книг Виталия Портникова, Ивана Малковича, Юрия Андруховича, Сергея Жадана, Василия Жданкина, концерты Соломии Чубай, групп «Джалапита», «Роккоко», «Плач Иеремии» и «Карбидо», а также концерт симфонического оркестра «INSO-Львов». Также, в рамках форума состоится традиционный гуцульский фестиваль "Полонинське літо". В последний день фестиваля пройдут премьеры симфонии Мирослава Скорика «Бог Предвічний» и Рождественской симфонии Ивана Небесного. Также в рамках международного Форума Центральной и Восточной Европы «Via Carpatia 2019» состоится международная научно-практическая конференция «Круг Винценза», в которой примут участие украинские и европейские политики, чиновники, дипломаты, общественные и культурные деятели.

Главная тема дискуссии в этом году - наиболее важные общественно-политические события в Украине и Европе после 30 лет падения Берлинской стены, в частности вопросы избирательного процесса, противодействия военной агрессии, вопросы культурной дипломатии, продолжение сотрудничества в Карпатском регионе и другие. Конференция является уникальной, поскольку проходит в рамках форума «VIA CARPATIA 2019».

Инициатор форума Николай Княжицкий - народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам культуры и духовности. Организатор Форума - ГО «Всеукраинский демократический форум»