Каменских впервые отреагировала на слухи о свадьбе с Потапом

Настя Каменских подчеркнула, что она оберегает свою личную жизнь и "уже показала то, что хотела показать".

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских отреагировала на слухи о том, что она выходит замуж за Потапа.

Читайте такжеНастя Каменских снялась в нижнем белье (фото)

Об сообщает Clutch. Певица не опровергла информацию, однако и не подтвердила ее. Каменских заявила, что одна из причин ее популярности то, что она "никому ничего не показывает". Исполнительница назвала себя "сладким запретным яблочком" и добавила, что расскажет прессе, что захочет и когда захочет.

Кроме того, Каменских подчеркнула, что она оберегает свою личную жизнь и "уже показала то, что хотела показать".

Певица добавила, что ее возлюбленным не обязательно может быть мужчина.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта, но после развода Потапа с Ириной Горовой - все постепенно стало на свои места. Начало появляться все больше фотографий Потапенко и Каменских из частной жизни и на совместном отдыхе.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 мая, пресс-служба Насти Каменских отреагировала на информацию о том, что певица и Потап намерены пожениться.