Данилко и его сценическая "мама" показали, как отдыхают перед Евровидением (фото)

Артист опубликовал в социальных сетях снимки, где он и Инна Белоконь, актриса, исполняющая роль мамы Верки Сердючки, отдыхают возле моря в Тель-Авиве.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал на своей странице в Facebook фото с Инной Белоконь в Израиле.

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Ка известно, Данилко выступит на песенном конкурсе "Евровидение 2019", что проходит в Тель-Авиве, в качестве приглашенной звезды. Артист опубликовал в социальных сетях снимки, где он и Инна Белоконь, актриса, исполняющая роль мамы Верки Сердючки, отдыхают возле моря.

Как сообщал УНИАН, в Тель-Авиве во вторник, 14 мая, состоится первый полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2019.