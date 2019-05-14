В трусах и вверх ногами: MARUV показала танцы на пилоне (видео)

Певица закинув ноги вверх крутится вокруг шеста в трусах и футболке.

Эпатажная украинская певица MARUV опубликовала видео с репетиции. Девушка показала танцы на пилоне.

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Видео опубликовано в ее InstaStories.

На нем певица закинув ноги вверх крутится вокруг шеста в трусах и футболке. В подписи к видео она рассказала, что планирует скинуть 7 кг, чтобы выполнять этот элемент легче.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.