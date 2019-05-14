цей матеріал доступний українською

В трусах и вверх ногами: MARUV показала танцы на пилоне (видео)

09:53, 14 мая 2019
Общество
648 0
instagram.com/maruvofficial

Читайте такжеЮная звезда сериала "Папины дочки" побрилась налысо (видео)

Видео опубликовано в ее InstaStories.

На нем певица закинув ноги вверх крутится вокруг шеста в трусах и футболке. В подписи к видео она рассказала, что планирует скинуть 7 кг, чтобы выполнять этот элемент легче.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#MARUV