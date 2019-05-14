"Обречен стать политиком": астролог составил гороскоп Святослава Вакарчука

По словам астролога, наиболее удачная для Вакарчука комбинация звезд сложится осенью 2019 года.

Лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку 14 мая исполняется 44 года. Астролог Влад Росс составил гороскоп для известного певца.

"Судя по годовому гороскопу артиста, который включится в день его рождения, год будет способствовать идеологическому продвижению Вакарчука и росту его популярности. Вполне вероятно, что певец создаст либо свое политическое движение, либо партию – политическую силу, которая войдет в парламент нового созыва", - рассказал Росс в комментарии Главреду.

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По словам астролога, наиболее удачная комбинация звезд для этого складывается у Вакарчука осенью 2019 года.

"Если же будут досрочные парламентские выборы, то шансов войти в Раду со своей политической силой у него будет мало, но они есть. В целом, судя по гороскопу Святослава Вакарчука, довольно велика вероятность, что он станет народным депутатом", - отметил Росс.

Астролог отметил, что артист уже в ближайшее время будет сворачивать свою творческую деятельность и вместо этого займется политикой.

"У него открывается дом политической карьеры – Девятый дом гороскопа, а также Десятый дом, что в сумме сулит возвышение Вакарчука, получение определенной власти, а также способность проявить себя в важных ситуациях для родной страны. В этом плане у Вакарчука будут хорошие возможности", - объяснил он.

По его прогнозам, рано или поздно Вакарчук все равно будет заниматься политикой.

"Если в гороскопе у человека в одном знаке сходятся Луна и Сатурн, что есть в гороскопе Вакарчука, рано или поздно этот человек начинается заниматься политической деятельностью. Кстати, именно такая же комбинация планет есть и в гороскопе нового президента Украины Владимира Зеленского", - резюмировал он.