Гороскоп на неделю: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет

Четырем знакам Зодиака будет везти во всем на этой неделе, 13-19 мая, прогнозирует астролог.

Астролог Павел Глоба составил новый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 мая.

При этом он выделил четыре знака Зодиака, которым, по его прогнозам, будет везти, пишет SlovoFraza.

Рак

Астролог говорит, что эта неделя - великолепное время для смены работы, завершения старых или начала новых отношений, приключений, флирта и ярких эмоций. Стоит потратить все свободное время на развлечения и на получение позитива. Глоба не советует идти на компромиссы во всем, что касается вопросов, имеющих особую важность в работе и любви.

Дева

По словам астролога, в период с 13 по 19 мая у представителей этого знака Зодиака появится возможность притянуть побольше удачи на свою сторону. В эти семь дней Павел Глоба советует Девам использовать любую возможность для достижения успеха, а также для урегулирования конфликтов и проблем. Это будет прекрасное время для деловых и личных поездок, смены обстановки, смены имиджа. Скандалы и ссоры маловероятны.

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Скорпион

Скорпионам Павел Глоба советует остановиться на тех делах, которые сейчас важнее всего. В любовной сфере представителей этого знака Зодиака ждет большая удача. "Успех не стоит разделять — повезет и тем, кто уже отношениях, и тем, кто только ищет свою вторую половинку. В любовной сфере события будут развиваться крайне быстро и стремительно. Полезны будут совместные дела, поездки, смена обстановки, отдых", - говорится в астропрогнозе.

Водолей

Больше всего везти Водолеям будет 15, 16 и 19 мая, прогнозирует астролог. В сфере денег и работы повезет всем, кто занимается недвижимостью, искусством и творческой деятельность, говорит Глоба. На выходных лучше погрузиться в домашние дела, не отвлекаясь ни на что вокруг.

Ранее астрологи составили гороскоп на весну-лето 2019 и назвали знаки Зодиака, которым повезет.