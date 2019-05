Евровидение 2019: кто выступит в первом полуфинале - песни участников (видео)

На сцену Евровидения 2019 в Израиле выйдут представители 17 стран. В финал выйдет только 10 из них.

В Тель-Авиве во вторник, 14 мая, состоится первый полуфинал Международного песенного конкурса Евровидение-2019.

На сцену выйдут представители 17 стран. В финал выйдет только 10 из них. Определять судьбу полуфиналистов будут голоса зрителей и оценки национальных жюри. Кроме того, во время полуфинала можно будет увидеть также фрагменты выступлений представителей Испании, Франции и Израиля, которые автоматически вышли в финал конкурса.

Порядок выступления конкурсантов первого полуфинала: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

УНИАН предлагает познакомиться со всеми участниками первого полуфинала конкурса Евровидение-2019.

1. Tamta, Кипр. Тамта родом из Грузии, но более известна в Греции и на Кипре. 38-летняя певица неоднократно пыталась попасть на финал национального отбора на Евровидение. Наконец-то ей это удалось. В 2019 году она представит Кипр с песней Replay.

2. D-mol, Черногория. Это молодой коллектив из шести участников. На Евровидении группа исполнит романтическую композицию об эмоциональной и искренней любви "Heaven". Группа была сформирована в частной музыкальной школе Даниэля Алибабича, который является наставником и бывшим участником группы No Name, которая боролась за победу на "Евровидении-2005" в Киеве.

3. Darude feat. Sebastian Rejman, Финляндия. Darude - финский продюсер и DJ Себастьян Рейман - финский певец, актер и телеведущий. Он является гитаристом и вокалистом группы The Giant Leap. Дуэт исполнит социальную песню о безумном современном мире "Look Away". Сейчас Даруда является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи и остается одним из самых влиятельных звезд танцевальной музыки.

4. Tulia, Польша. Tulia - это польский женский музыкальный коллектив, исполняющий фольклорную музыку, который основан в 2017 году. Состав: Иоанна Синкевич, Доминика Сепка, Патриция Новицкая и Тулия Бичак, в честь которой назван коллектив. В октябре 2017 года группа записала и опубликовала фольклорную кавер-версию хита группы Depeche Mode - Enjoy the Silence. Фольклорный ансамбль выступит с поп-рок-композицией "Fire of Love" ("Pali się") в Тель-Авиве.

5. Zala Kralj & Gasper Santl, Словения. Певица Зала Краль и музыкант Гашпер Шантль будут представлять Словению на конкурсе песни "Евровидение-2019" Тель-Авиве с песней "Sebi". Это относительно новый дуэт, который создался в 2017 году. До встречи они оба были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

6. Lake Malawi, Чехия. Мужской бэнд Lake Malawi будет представлять Чешскую Республику на конкурсе в этом году с песней о юношеской любви "Friend of a Friend". Инди-поп-группа была основана в 2013 году. Название трио было вдохновлено песней Bon Iver. С самого начала Lake Malawi хотели снискать славу далеко за пределами своей страны, создавая репертуар исключительно на английском языке.

7. Joci Рараі, Венгрия. Йоши Папай с песней "Az en apam" возвращается на "Евровидение", чтобы представить Венгрию во второй раз. Ранее он занял восьмое место на "Евровидение-2017" в Киеве. В возрасте четырех лет, когда впервые взял в руки гитару, музыкант выбрал тот же путь, что и его отец, который был руководителем большого цыганского оркестра.

8. ZENA, Беларусь. Зена самая молодая участница конкурса "Евровидение" в этом году. Девушке всего 16 лет. В 2015 и в 2016 годах выходила в финал национального отбора конкурса "Детское Евровидение". Примечательно, что когда конкурс проводился в Минске в 2018 году, она была его ведущей.

9. Nevena Božović, Сербия. Невена Божович будет представлять Сербию на "Евровидении-2019", одержав победу в национальном отборочном конкурсе страны с песней "Kruna". Это не первый опыт 24-летней певицы на "Евровидении". Невена заняла третье место на Детском "Евровидении-2007" и была частью группы Moje 3, которая представляла Сербию на "Евровидении-2013".

10. Eliot, Бельгия. 18-летний Элиот Вассамийе из бельгийского города Монс будет представлять свою страну на 64-м конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве. Его песня "Wake Up" в стиле электронного инди-попа о том, что молодым людям, которые чувствуют себя растерянными, не стоит опускать руки в борьбе за свое счастье.

11. Oto Nemsadze, Грузия. В этом году представителем Грузии на конкурсе "Евровидение-2019" с балладой "Keep on Going" стал 29-летний Ото Немсадзе. Певец известен украинцам своим участием в 2013 году в вокальном проекте "Голос країни". Тогда он стал серебряным призером в команде Святослава Вакарчука.

12. Kate Miller-Heidke, Австралия. Кейт Миллер-Хайдке, которая в этом году будет представлять Австралию на "Евровидении-2019" с песней "Zero Gravity" - отмеченная наградами певица и автор песен. Она выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса и неоднократно появлялась в топ-10 альбомов и сингловых чартов.

13. Hatari, Исландия. Отмеченный наградами BDSM-техно-панк трио Hatari будет представлять Исландию на "Евровидении-2019". Эпатажные музыканты одержали победу в нацотборе своей страны с достаточно жестким танцевальным треком "Hatrið mun sigra" и номером в стиле БДСМ. По прогнозам букмекеров, выступление группы входит в десятку фаворитов конкурса.

14. Victor Crone, Эстония. Шведский певец Виктор Крон будет представлять Эстонию на нынешнем песенном в Тель-Авиве. В возрасте 14 лет он начал петь и писать свои собственные песни, а в 18 лет он переехал в Соединенные Штаты Америки. 27-летний исполнитель исполнит песню "Storm", номер которой будет сопровождаться сложными спецэффектами в виде шторма, отображающих движения артиста.

15. Conan Osiris, Португалия. Настоящее имя 30-летнего представителя из Португалии на "Евровидение-2019" Конана Осириса - Тиаго Миранда. Он будет петь в Тель-Авиве электро-фольковую песню на национальном языке "Telemóveis", в которой расскажет о пагубном влиянии мобильных телефонов на жизнь людей.

16. Katerine Duska, Греция. Екатерина Дуска представит Грецию на "Евровидении-2019" с песней "Better Love". 29-летняя Екатерина - греко-канадская певица и автор песен, в настоящее время проживающий в Афинах, хотя родилась и выросла в Канаде.

17. Serhat, Сан-Марино. Серхат будет представлять Сан-Марино на "Евровидении" уже во второй раз. В этом году 54-летний певец с песней "Say Na Na Na", который в конкурсе 2016 года не попал в финал, попробует свои силы вновь. Интересно, что артист, который окончил Стамбульский университет как квалифицированный стоматолог, сейчас является опытным певцом, автором песен, музыкальным продюсером.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал "Евровидения-2019" состоится 14 мая, второй - 16. Финал - 18 мая. Церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве.

Отметим, жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса Евровидение 2019, поскольку наша страна не будет принимать в нем участия.

Справка. НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными.

Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.