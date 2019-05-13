Светлана Лобода свела с ума сеть своей выходкой, "засветив" прелести (фото)

Перед объективом Лобода сидит в весьма откровенной позе - с широко раздвинутыми ногами.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть новым фото, на котором предстала в брючном костюме.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в непривычном образе - в бежевом строгом костюме, но все же решила разбавить "лук" изюминкой: расстегнутым пиджаком, под которым - черный бюстгальтер. Такой наряд выгодно подчеркнул сочную грудь "суперзвезды".

Дополняют образ массивные подвески на шее и солнцезащитные очки. Кроме того, перед объективом Лобода сидит в весьма откровенной позе - с широко раздвинутыми ногами.

"Очень крутая", "Великолепная", "Полегче! Слишком идеально!", "Шикарная", "Горяча и бешена", "Икона стиля", "Роскошная", "На стиле", - пишут в комментариях к фото.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода вызвала бурю негативных комментариев своим новым видео, на котором у ее ног сидит девушка.