"Они одного возраста?": Алла Пугачева шокировала сеть новым фото

Многие в комментариях обращают внимание на то, как помолодела Примадонна.

Известный российский шоумен и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей странице в Instagram показал фото с Примадонной.

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На опубликованном снимке артистка выглядит, как ровесница своего супруга, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет. В кадре Пугачева предстала в черном наряде, обнажающем ее заметно постройневшие ножки. Молодит звезду и новая прическа - удлиненное каре с челкой.

"Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор", - написал юморист в подписи к фото.

На снимке, судя по всему, запечатлен момент, как Пугачева поет, а ее супруг обнимает ее.

Многие в комментариях обращают внимание на то, как изменилось лицо Примадонны и как она помолодела.

"Стильные, красивые", "Алла такая прекрасная", "Алла Борисовна выглядит замечательно", "Алла всё молодеет", "Алла Борисовна, Вы так чудно выглядите сейчас", "Алла рядом с вами молодеет", "Какая Алла Борисовна стройная и юная!", "Они одного возраста?", - пишут фаны.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.