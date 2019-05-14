цей матеріал доступний українською

"Они одного возраста?": Алла Пугачева шокировала сеть новым фото

05:58, 14 мая 2019
Общество
1762 0
Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/maxgalkinru

Читайте также"Она что, не ходит уже?": Алла Пугачева озадачила сеть новым видео

На опубликованном снимке артистка выглядит, как ровесница своего супруга, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.  В кадре Пугачева предстала в черном наряде, обнажающем ее заметно постройневшие ножки. Молодит звезду и новая прическа - удлиненное каре с челкой. 

"Познакомились 18 лет назад в танце - так и танцуем до сих пор", - написал юморист в подписи к фото.

На снимке, судя по всему, запечатлен момент, как Пугачева поет, а ее супруг обнимает ее.

Многие в комментариях обращают внимание на то, как изменилось лицо Примадонны и как она помолодела.

"Стильные, красивые", "Алла такая прекрасная", "Алла Борисовна выглядит замечательно", "Алла всё молодеет", "Алла Борисовна, Вы так чудно выглядите сейчас", "Алла рядом с вами молодеет", "Какая Алла Борисовна стройная и юная!", "Они одного возраста?", - пишут фаны.

Напомним, ранее Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете в честь своего 70-летия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева