Звезда "Квартала 95" взбудоражила поклонников снимками в полупрозрачном платье (фото)

Под снимками Кравец написала, что они были сделаны в Турции на фестивале «Весело», куда она ездила с Владимиром Зеленским.

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец продемонстрировала эффектные фотографии, на которых она позирует в полупрозрачном платье. Снимки она опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Платье эффектно подчеркнуло ее женственную и утонченную фигуру. Под снимками Кравец написала, что они были сделаны в Турции на фестивале «Весело», куда она ездила с Владимиром Зеленским.

"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Красота неземная", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умница! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром", "Жемчужинка "Квартала", "Голливудская звезда", - восхитились пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравец удивила поклонников смелым фото. Елена позировала на камеру в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте.