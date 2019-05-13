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Звезда "Квартала 95" взбудоражила поклонников снимками в полупрозрачном платье (фото)

16:58, 13 мая 2019
Общество
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42-летняя звезда "Квартала" поразила снимком в полупрозрачном платье / Фото: Instagram

Звезда «Квартал 95» Елена Кравец продемонстрировала эффектные фотографии, на которых она позирует в полупрозрачном платье. Снимки она опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Платье эффектно подчеркнуло ее женственную и утонченную фигуру. Под снимками Кравец написала, что они были сделаны в Турции на фестивале «Весело», куда она ездила с Владимиром Зеленским.

"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Красота неземная", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умница! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром", "Жемчужинка "Квартала", "Голливудская звезда", - восхитились пользователи.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравец удивила поклонников смелым фото. Елена позировала на камеру в белой рубашке с расстегнутыми пуговицами в зоне декольте.

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Теги: #Кравец