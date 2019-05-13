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Юная звезда сериала "Папины дочки" побрилась налысо (видео)

15:49, 13 мая 2019
Общество
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Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh)

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова редко экспериментирует с внешним видом.

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12 мая Дарья Мельникова опубликовала в Instagram видео, в котором она бреется налысо. Поклонники были удивлены неожиданным поступком актрисы, а она сама осталась в восторге от преображения.

Девушка выложила эстетичное черно-белое видео, в котором сама бреет себя налысо. Дальше актриса примеряет несколько образов и прогуливается по городу. 

«Обнуление», - прокомментировала свой поступок актриса.

Поклонники положительно встретили преображение актрисы. Многие восхищались и говорили, что девушка воплотила в жизнь их заветную мечту. А под одним из комментариев Дарья заявила, что ее мужу Артуру Смольянинову новая прическа супруги очень понравилась: «Он сказал, это твоя лучшая стрижка».

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Теги: #актриса