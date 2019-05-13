Экс-супруг Ани Лорак впервые за несколько месяцев увидел дочь (фото)

Мурат Налчаджиоглу провел с Софией целый уикенд.

Бывший муж Ани Лорак впервые за долгое время встретился со своей дочкой. Мурат Налчаджиоглу провел с Софией выходные.

В первый день они сходили в ресторан, где их развлекал аниматор, а после отправились на представление. А на второй день своего свидания Мурат отвел дочку в контактный зоопарк, где она покормила рыбок и морских свинок.

Судя по всему, Лорак не стала проводить время в компании бывшего мужа. Во всяком случае, Мурат не опубликовал ни одного фото с ней. Кстати, он накануне не поздравил Ани с Днем матери. Зато признался в любви своей маме, написав, что она - лучшая на свете.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу 31 января.