Одесские задержали мужчин, продававших украинок в бордели Израиля

Девушек злоумышленники хотели переправить через оккупированный Крым и Россию.

Одесские правоохранители задержали двоих мужчин, продававших украинок для сексуальной эксплуатации в бордели Израиля.

Читайте такжеВ столичном отеле разоблачили бордель, замаскированный под стриптиз-клуб (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура совместно с другими правоохранительными органами 11 мая пресекла отправку молодых женщин за рубеж для их сексуальной эксплуатации.

«Благодаря совместным мероприятиям правоохранители задержали на автовокзале Мелитополя 34-летнего организатора «торговли живым товаром». Этот житель Одесской области планировал отправить двух молодых украинок, используя перевозчика, через временно оккупированную территорию АР Крым в России», - сообщили в пресс-службе.

В тот же день в Измаиле Одесской области правоохранительные органы задержали его 41-летнего сообщника, который занимался вербовкой девушек.

Как отмечается, конечным пунктом назначения должен был стать Израиль.

При поиске женщин злоумышленники ориентировались на их тяжелое материальное положение, обещали значительные заработки и социальный пакет.

Прокуратура области уже сообщила указанным лицам о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК).

Следственно-оперативные мероприятия проведены при участии сотрудников пограничного оперативного подразделения Одессы с привлечением пограничного спецподразделения «ДОЗОР», работников полиции под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, злоумышленники за работу в израильских борделях предлагали женщинам заработок в размере $3 тыс. в месяц, проживание в арендованной заранее квартире и оплату всех расходов, связанных с выездом за границу.

Сейчас оба правонарушители задержаны, у них изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, смартфоны, планшет, билеты на автобус сообщением Одесса-Мелитополь, загранпаспорт.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми"). Следственные действия продолжаются.