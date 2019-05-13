Настя Каменских снялась в нижнем белье (фото)

Новое фото исполнительницы, на котором она позирует полуголой, покорило сеть.

Популярная украинская поп-певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, взволновала фанов смелым фото.

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Артистка поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором похвасталась фигурой в белом комплекте нижнего белья. Такой смелый "наряд" выгодно подчеркнул пышные формы Насти Каменских: грудь и ягодицы.

Образ исполнительница дополнила распущенными волосами и нежным неброским макияжем.

"Потапу повезло", "Воу-воу", "Как можно быть такой сексуальной", "Самый красивый животик", "Какая же ты красивая", "Шикарная", "Секси", "Классная", "Огонь", - пишут в комментариях к фото.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.