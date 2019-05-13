Верка Сердючка выпила шампанского на оранжевой дорожке церемонии открытия Евровидения (видео)

Украинская звезда была в сопровождении "мамы", которая шла по дорожке с бутылкой шампанского в руках.

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, на церемонии открытия Международного песенного конкурса Евровидение-2019 выпил шампанского.

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Видео общения шоу-мена с ведущими конкурса опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса. Данилко был в сопровождении "мамы", которая шла по дорожке с бутылкой шампанского в руках.

Ведущая церемонии предложила украинским артистам выпить шипучий алкогольный напиток прямо на оранжевой дорожке. Украинские артисты согласились, не забыв угостить и саму ведущую.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве. Некоторые певцы-мужчины появлялись на дорожке на каблуках и в юбках, а девушки поразили фанатов шикарными платьями. В сети появились фото с церемонии открытия.

Ранее Сердючка показала, как готовится к Евровидению, на котором также должна выступить Мадонна.