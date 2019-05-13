цей матеріал доступний українською

Верка Сердючка выпила шампанского на оранжевой дорожке церемонии открытия Евровидения (видео)

13:09, 13 мая 2019
Общество
380 0

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, на церемонии открытия Международного песенного конкурса Евровидение-2019 выпил шампанского.

Читайте также"Ее менеджмент проявил глупость": Кондратюк оценил отказ MARUV ехать на Евровидение

Видео общения шоу-мена с ведущими конкурса опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса. Данилко был в сопровождении "мамы", которая шла по дорожке с бутылкой шампанского в руках.

Ведущая церемонии предложила украинским артистам выпить шипучий алкогольный напиток прямо на оранжевой дорожке. Украинские артисты согласились, не забыв угостить и саму ведущую.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019 прошла в воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве. Некоторые певцы-мужчины появлялись на дорожке на каблуках и в юбках, а девушки поразили фанатов шикарными платьями. В сети появились фото с церемонии открытия.

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай /  © REUTERS
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай
Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай /  © REUTERS
Участник от Великобритании Майкл Райс
Участник от Великобритании Майкл Райс /  © REUTERS
Участник от Бельгии Эллиот
Участник от Бельгии Эллиот /  © REUTERS
Участник от Бельгии Эллиот
Участник от Бельгии Эллиот /  © REUTERS
Дуэт Carousel из Латвии
Дуэт Carousel из Латвии /  © REUTERS
Одна из ведущих Евровидения-2019, супермодель Бар Рафаэли
Одна из ведущих Евровидения-2019, супермодель Бар Рафаэли /  © REUTERS
Представительница Мальты Микела Паче
Представительница Мальты Микела Паче /  © REUTERS
Представительница Мальты Микела Паче
Представительница Мальты Микела Паче /  © REUTERS
Конкурсантка из Австрии Паэнда
Конкурсантка из Австрии Паэнда /  © REUTERS
Команда из России
Команда из России /  © REUTERS
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев /  © REUTERS
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко /  © REUTERS
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко
Конкурсант от Литвы Юриюс Векленко /  © REUTERS
Участник из Швейцарии Лука Хенни
Участник из Швейцарии Лука Хенни /  © REUTERS
Участник из Швейцарии Лука Хенни
Участник из Швейцарии Лука Хенни /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Джон Лундвик, Швеция
Джон Лундвик, Швеция /  © REUTERS
Невена Божович, Сербия
Невена Божович, Сербия /  © REUTERS
Невена Божович, Сербия
Невена Божович, Сербия /  © REUTERS
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман)
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман) /  © REUTERS
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман)
Дуэт S!sters, Германия (Лаура Кастел и Карлотта Труман) /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Роко Блажевич, Хорватия
Роко Блажевич, Хорватия /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Леонора, Дания
Леонора, Дания /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния
Эстер Пеони (Александра Крецу), Румыния /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Анна Одобеску, Молдова
Анна Одобеску, Молдова /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Сара Мактернан, Ирландия
Сара Мактернан, Ирландия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Чингиз Мустафаев, Азербайджан
Чингиз Мустафаев, Азербайджан /  © REUTERS
Группа KEiiNO, Норвегия
Группа KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
Группа KEiiNO, Норвегия
Группа KEiiNO, Норвегия /  © REUTERS
Дункан Лоуренс, Нидерланды
Дункан Лоуренс, Нидерланды /  © REUTERS
Тамара Тодевска, Северная Македония
Тамара Тодевска, Северная Македония /  © REUTERS
Алессандро Мамуд, Италия
Алессандро Мамуд, Италия /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения
Srbuk (Србуи Саргсян), Армения /  © REUTERS
Коби Марими, Израиль
Коби Марими, Израиль /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Йонида Маличи, Албания
Йонида Маличи, Албания /  © REUTERS
Miki , Испания
Miki , Испания /  © REUTERS
Билал Ассани, Франция
Билал Ассани, Франция /  © REUTERS
Билал Ассани, Франция
Билал Ассани, Франция /  © REUTERS
Серхат, Сан-Марино
Серхат, Сан-Марино /  © REUTERS
Серхат, Сан-Марино
Серхат, Сан-Марино /  © REUTERS
Катерина Дуска, Греция
Катерина Дуска, Греция /  © REUTERS
Катерина Дуска, Греция
Катерина Дуска, Греция /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Конан Осирис, Португалия
Конан Осирис, Португалия /  © REUTERS
Конан Осирис, Португалия
Конан Осирис, Португалия /  © REUTERS
Виктор Крон, Эстония
Виктор Крон, Эстония /  © REUTERS
Ото Немсадзе, Грузия
Ото Немсадзе, Грузия /  © REUTERS
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Lake Malawi, Чехия
Lake Malawi, Чехия /  © REUTERS
Lake Malawi, Чехия
Lake Malawi, Чехия /  © REUTERS
Йоци Папаи, Венгрия
Йоци Папаи, Венгрия /  © REUTERS
Tulia, Польша
Tulia, Польша /  © REUTERS
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения /  © REUTERS
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия /  © REUTERS
D-Moll, Черногория
D-Moll, Черногория /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS

Ранее Сердючка показала, как готовится к Евровидению, на котором также должна выступить Мадонна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение#Израиль#Верка Сердючка