К 10-летию победы на Евровидении Александр Рыбак представил новый клип

Сингл посвящен поклонникам музыканта со всего мира.

В Израиле стартовал музыкальный конкурс Евровидение-2019, на котором ровно десять лет назад с песней Fairytale победил Александр Рыбак.

К 10-летнему юбилею своей победы музыкант представил песню I’m Still Here, а также клип на нее. "I’m Still Here - это баллада, которую я посвятил всем моим преданным поклонникам, которые поддерживали меня все 10 лет с момента победы Fairytale", - сказал Рыбак о песне.

I’m Still Here - уже известна слушателям, она была написана Александром Рыбаком несколько лет назад и впервые была исполнена Франклином Кальеха на национальном отборе Мальты на конкурс Евровидение-2014.

В основе нового видео Александра Рыбака - настоящая Love Story со всеми красками. Главной изюминкой проекции стали - романтичные кадры из жизни влюбленной пары: артист и героиня клипа (роль которой исполнила актриса и музыкант Александра Ривертц) гуляют, поют, дурачатся, переодеваясь в костюмы разных персонажей, путешествуют и даже отмечают день рождения вместе.