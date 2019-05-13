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К 10-летию победы на Евровидении Александр Рыбак представил новый клип

13:09, 13 мая 2019
Общество
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Рыбак выиграл Евровидение в 2009 году с песней Fairytale \ фото fakty.ictv.ua

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К 10-летнему юбилею своей победы музыкант представил песню I’m Still Here, а также клип на нее. "I’m Still Here - это баллада, которую я посвятил всем моим преданным поклонникам, которые поддерживали меня все 10 лет с момента победы Fairytale", - сказал Рыбак о песне.

I’m Still Here - уже известна слушателям, она была написана Александром Рыбаком несколько лет назад и впервые была исполнена Франклином Кальеха на национальном отборе Мальты на конкурс Евровидение-2014.

В основе нового видео Александра Рыбака - настоящая Love Story со всеми красками. Главной изюминкой проекции стали - романтичные кадры из жизни влюбленной пары: артист и героиня клипа (роль которой исполнила актриса и музыкант Александра Ривертц) гуляют, поют, дурачатся, переодеваясь в костюмы разных персонажей, путешествуют и даже отмечают день рождения вместе. 

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Теги: #Евровидение#рыбак#клип