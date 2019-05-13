Жена Monatik умилила сеть "беременными" снимками (фото)
12:45, 13 мая 2019Общество
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В честь Дня матери жена Димы Монатика поделилась архивными снимками, сделанными во время двух ее беременностей.
Супруга Димы Монатика разместила в Instagram архивные фото, сделанные во время двух ее беременностей.
"С благодарностью и любовью за такой дар свыше. Всех мамочек с праздником, с искренним уважением и восхищением!", - написала Ирина под своими снимками.
Отметим, популярный украинский певец всегда был скрытен в плане семейной жизни и свою жену представил публике не так давно.
Как сообщал УНИАН, в апреле Монатик впервые за долгое время выпустил новый клип "Love it".
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