цей матеріал доступний українською

Жена Monatik умилила сеть "беременными" снимками (фото)

12:45, 13 мая 2019
Общество
107 0

"С благодарностью и любовью за такой дар свыше. Всех мамочек с праздником, с искренним уважением и восхищением!", - написала Ирина под своими снимками.

Отметим, популярный украинский певец всегда был скрытен в плане семейной жизни и свою жену представил публике не так давно.

Как сообщал УНИАН, в апреле Монатик впервые за долгое время выпустил новый клип "Love it".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Monatik новый клип#День матери