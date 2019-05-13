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Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини (фото)

12:41, 13 мая 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, известная любовью к откровенным нарядам, в очередной раз порадовала поклонников смелым образом. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.

Instagram Светлана Лобода

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Фото опубликовано в Instagram.

Звезда позирует в стильном боди с анималистическим принтом. 

"Красавица!", "Вот это фигура", - похвалили Светлану в сети.

Как сообщал УНИАН, помолодевшая Лорак показала фото с дочерью.

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Теги: #певица#Светлана Лобода