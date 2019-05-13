Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини (фото)
12:41, 13 мая 2019Общество
171 0
Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, известная любовью к откровенным нарядам, в очередной раз порадовала поклонников смелым образом. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.
Instagram Светлана Лобода
Читайте такжеТельцу звезды сулят деньги, а Козерогу - выгодное знакомство: гороскоп на неделю
Фото опубликовано в Instagram.
Звезда позирует в стильном боди с анималистическим принтом.
"Красавица!", "Вот это фигура", - похвалили Светлану в сети.
Как сообщал УНИАН, помолодевшая Лорак показала фото с дочерью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter