Лобода показала стройные ножки в супероткровенном мини (фото)

Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.

Украинская певица Светлана Лобода, известная любовью к откровенным нарядам, в очередной раз порадовала поклонников смелым образом. Певица поделилась снимком в сценическом костюме, полностью открывающем ее ноги.

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Фото опубликовано в Instagram.

Звезда позирует в стильном боди с анималистическим принтом.

"Красавица!", "Вот это фигура", - похвалили Светлану в сети.

Как сообщал УНИАН, помолодевшая Лорак показала фото с дочерью.