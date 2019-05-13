"Как близняшки!": помолодевшая Лорак показала фото с дочерью

На фото Лорак одета в голубой топ на бретельках, она обнимает дочку двумя руками и с улыбкой на лице смотрит в камеру.

Ани Лорак опубликовала в сети свежее фото с дочерью.

На своей странице в Instagram артистка выложила новое фото, на котором позирует вместе с дочерью, а в подписи к нему поздравила женщин с Днем матери.

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На фото Лорак одета в голубой топ на бретельках, она обнимает дочку двумя руками и с улыбкой на лице смотрит в камеру. Волосы Лорак распущены в красивой укладке, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Ани Лорак поздравила женщин и детей с праздником. «С Днём Матери! Пусть все детки на планете Земля будут любимы и здоровы – это и есть счастье мамочек!», - написала певица.

Поклонники также поздравили звезду с праздником.

«Как быстро летит время! Сонечке уже почти 8», «С праздником, Каролина. Здоровья и счастья вам, вашей мамочке и, конечно же, принцессе Софии», «С праздником! Большого счастья вам, девочки», «Два ангелочка! С праздником!», «С праздником. Пусть Сонечка растёт здоровой и счастливой девочкой, радует маму своими успехами», «Какие вы милые!», «Ждём фото с Лазаревым», "Как близняшки!", «Красотки, поздравляю вас», - пишут в комментариях к фото.