Кондратюк рассказал, как вернуть доверие зрителя к Нацотбору в следующем году

В этом году Украина не принимает участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

Организаторам Национального отбора на Евровидение в следующем году надо извиниться перед зрителями за нынешний скандал и обязательно ознакомить участников со всеми правилами отбора.

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Такое мнение в интервью изданию «Апостроф» выразил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

«Думаю, организаторам необходимо будет обратиться к людям с каким-то вступительным предложением. Условно говоря: "Извините за ту лажу, которая вышла в прошлом году. Вы наголосовали там полмиллиона голосов – и вот куда ушли эти деньги..." Добавить, что люди решают сами, голосовать в этом году, или нет, но отбор проходит. И обязательно все его участники должны быть ознакомлены со всеми правилами, по которым они будут действовать дальше», – сказал Кондратюк.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ, как и каждый год, предложила победителю Национального отбора, певице MARUV, заключить договор о представлении Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений в работе артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.