"Ее менеджмент проявил глупость": Кондратюк оценил отказ MARUV ехать на Евровидение

Игорь Кондратюк считает, что MARUV зря отказалась от контракта по участию в Евровидении.

Певица (Анна Корсун) выиграла бы гораздо больше, если бы поехала на Евровидение.

Такое мнение в интервью изданию «Апостроф» выразил продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

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«MARUV получила рекламу, и она ей как артистке – в плюс... Однако она выиграла бы гораздо больше, если бы поехала на Евровидение, потому что есть мнение экспертов, подозрение, что ее выступление было бы очень трендовым. Хотя я лично считаю, что на Евровидении нужно демонстрировать, в том числе, голос. Таким образом, ее менеджмент проявил, мягко говоря – глупость. Напомню для тех, кто "на бронепоезде", что это – исключительно мое мнение», – сказал Кондратюк.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор о представление Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие».

Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений в работе артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.