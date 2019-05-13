Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака: удачный период для Льва и предупреждение для Овна

Появился гороскоп на неделю, 13-19 мая.

Удачной неделя будет Близнецов, Раков, Львов и Стрельцов, говорятся в астропрогнозе.

Астрологи рассказали SlovoFraza, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 6-12 мая.

Овен

Первые три дня станут для Овнов временем глобальных изменений. С 16 мая все, согласно гороскопу, изменится в негативную сторону, причем довольно резко. Все самые важные дела лучше перенести на начало недели. На выходных рекомендуется как следует отдохнуть.

Телец

Тем Тельцам, которые находятся в поисках любви, стоит быть осторожнее во время любых знакомств.С посторонними ни в коем случае не стоит делиться планами и посвящать их в свои дела.

"В трудных ситуациях лучше полагаться на свою интуицию. Особенно полезной она будет в негативный период с понедельника по вторник", - советуют астрологи.

Близнецы

Близнецов ожидает простая и стабильная неделя, на которой может появиться много новых идей, позитивных мыслей и желаний. "Это произойдет в период с 15 по 18 мая — когда звезды и планеты будут активными", - говорится в астропрогнозе.

Рак

Ракам на этой неделе можно начинать новые проекты, уходить с головой в работу и финансовые дела, заниматься чем-то по дому. Только в пятницу и в субботу почувствуется некая усталость. Это время лучше посвятить отдыху с семьей или в уединении.

Лев

У Львов наступает самый стабильный период за всю весну. Сейчас нужно расслабиться, заняться рутинными и несложными делами. Что касается амурных дел, то в этой сфере Львов ожидает период затишья.

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Дева

Астрологи рекомендуют Девам избегать излишеств на этой неделе. Стремительные взлеты и падения сейчас ни к чему, да и добиться быстрого успеха будет сложно. Во многих делах лучше оставаться наблюдателями.

Весы

Астрологи настоятельно советуют во вторник, 14 мая, не рисковать, не добиваться своего хитростью и обманом. Дома у Весов должен быть порядок. Навести его стоит в середине недели, говорят астрологи.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам не ставить никому палки в колеса. Особенно это касается неблагоприятного периода, начинающегося 16 мая. Первые три дня недели будут очень даже позитивными.

Стрелец

Стрельцы — довольно харизматичные люди, но на этой неделе они расцветут еще сильнее. Это можно использовать для поиска второй половинки, либо производя впечатление на коллег, начальство. В работе необходимо сохранять последовательность, не торопить события и не пытаться быть слишком напористыми.

Козерог

Козерогам астрологи советуют прислушиваться к советам окружающих и присматриваться к мельчайшим изменениям вокруг себя. В любви наступает не самый лучший период, так как у Козерогов может обостриться ревность. На горизонте могут возникнуть некоторые разногласия.

Водолей

Это понятное время, в которое может происходить много интересного, но скрытого от глаз. Водолеям понадобится немного внимательности, чтобы разглядеть в рутине и обыденности нотку красоты и очарования. Водолеям желательно избегать общения и общих дел с жадными людьми.

Рыбы

С 15 по 19 мая проявлять силу и уверенность в себе будет проще. Первые пару дней на этой неделе лучше провести в рутинных делах. Могут появляться ностальгические мысли, склонность к самокопаниям, самобичеванию. Следует проявлять максимальную осторожность, фильтруя мысли.

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