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Ани Лорак поразила сеть дерзким ультраобтягивающим нарядом (фото)

05:57, 13 мая 2019
Общество
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"Дива" похвасталась стройной фигурой / фото instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram-stories кадре исполнительница предстает в латексном обтягивающем платье. На фото в глаза бросаются прелести артистки: сочная грудь, подтянутые бедра и животик.

На этом снимке Ани Лорак, судя по всему, предстала без белья, "засветив" соски в ультраобтягивающем наряде. Обращает на себя внимание и неестественное выражение лица певицы.

фото instagram.com/anilorak

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети

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Теги: #фото#Ани Лорак