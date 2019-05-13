Ани Лорак поразила сеть дерзким ультраобтягивающим нарядом (фото)
05:57, 13 мая 2019Общество
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Поп-дива любит покорять фанатов откровенными образами.
"Дива" похвасталась стройной фигурой / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула шикарную фигуру, выбрав пикантный наряд.
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На опубликованном в Instagram-stories кадре исполнительница предстает в латексном обтягивающем платье. На фото в глаза бросаются прелести артистки: сочная грудь, подтянутые бедра и животик.
На этом снимке Ани Лорак, судя по всему, предстала без белья, "засветив" соски в ультраобтягивающем наряде. Обращает на себя внимание и неестественное выражение лица певицы.
фото instagram.com/anilorak
Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.
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