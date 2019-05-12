Гороскоп на неделю: Тельцам звезды сулят инвестиции, а Козерогам - новую любовь

Скорпионам звезды советуют контролировать эмоции и кардинально сменить манеру поведения.

Астрологии составили прогноз с 12 мая по 18 мая для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет "Сегодня".

ОВНЫ

Вы прелестны в своем очаровании! Но не превратитесь в самовлюбленного нарцисса, общайтесь, отвечайте взаимностью тем, кто к вам питает симпатии, ибо рискуете остаться у разбитого корыта. Сейчас у вас огромные шансы, продемонстрировав личные достоинства, понравиться окружающим!

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Физическая и творческая энергия фонтанирует, срочно мобилизуйте этот мощный поток на духовное, материальное обогащение, удовлетворение собственных запросов, в трудовое русло, любимое занятие или хобби, которое впоследствии принесет хороший доход.

Экономно распределяйте эмоциональные, материальные, энергетические ресурсы, следите за расходами, не сорите деньгами. Чтобы не "обесточить" себя, "беру-даю" должно уравновешиваться. Докажите, что вы в быту отличные хозяева, у которых, как говорится, и петух несет яйца!

Целесообразны покупки оргтехники.

ТЕЛЬЦЫ

Вы влиятельны, энергичны, обладаете экстравагантным вкусом. Желание выделиться из толпы, блеснуть оригинальным модным туалетом, необычной прической, макияжем – вполне нормально, такое самовыражение есть проекцией внутреннего мира, где идут кардинальные трансформации.

В деловой и супружеской сфере пик наэлектризованности. Отношения "я-ты", словно натянутая струна, но, как известно, в конфликте всегда виноваты обе стороны. Стремитесь к гармонии, где царит созвучие общих устремлений, интересов. Меньше словесных излияний, их избыток может навредить примирению, зато бурные эмоциональные всплески станут языком взаимопонимания. Делайте инвестиции, обязательно выполняйте взятые на себя обязательства. Партнеры обеспечены, и всегда расщедрятся, если потребуется. Найти спонсора труда не составит, здесь фартовая полоса до декабря.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы зажаты в тиски обстоятельств, не старайтесь их возмущенно сломать и вырваться на свободу – так надо. Тогда здоровье улучшится и работа не пострадает. Плывите по течению,

решая проблемы по мере их поступления, помогайте нуждающимся, занимайтесь благотворительностью, проявляйте жертвенность на любовном и деловом фронте.

В сфере оздоровительной профилактики (системы питания) вы наконец-то определитесь, что полезно для здоровья, а что нет, какие рутинные обязанности (дополнительные служебные полномочия) надоели, утомляют и нужно ли избавиться от этого ига. Прислушивайтесь к физиологическим ритмам организма, чтобы сделать правильные выводы. Главный ориентир здесь –удовлетворение от всего (труда, отдыха, творчества), его отсутствие -- это бедственный сигнал, двигаетесь в регрессивную сторону. Сейчас ваше благословенное право –заниматься тем, что нравится.

На благоверных молитесь, они нынче — счастливый талисман.

Также страхуйтесь от чужой зависти, не провоцируйте эти чувства в окружающих.

РАКИ

Социальный рейтинг, статус неформального лидера в коллективе – высокий, и этим нужно срочно воспользоваться для реализации собственных замыслов. Подходите ко всему с практическими мерками, и не прогадаете. Вас окружают друзья высокого статуса, продвинутые, оригинальные, с бунтарской изюминкой, что очень полезно для личного роста.

На работе тоже все замечательно, труженик – блестящий, начальство в восторге, лучшей трудовой лошади, готовой пахать за всех, не найти! Впрочем, и плата будет эквивалентной, вас не обидят! Главное – не комплексовать и быть готовым отправиться в автономное плавание, если задушат конкуренты, враги, предадут союзники.

Залог счастья в личной жизни –это быть надежным другом избраннику и умение любить – сейчас этот дар проявится во всей красе, подведя итоги чувственной работы над собой. Чурбан или страстный влюбленный станет очевидным.

ЛЬВЫ

Судьба дает вам карт-бланш действовать на свое усмотрение, тайно, в одночасье избавившись от цепей служебных заданий. Действуйте разумно, придерживаясь принципа "не навреди", ломать – не строить.

События недели максимально активизируют домашние и рабочие проблемы. Хоть разорвись – как между молотом и наковальней, но везде надо успевать. Сейчас пик делового взлета длиною в год. А дома –кардинальные перемены.

Старайтесь в пылу амбиций, желаний не самоутверждаться за чужой счет. Рулите рационально, согласовывайте действия с окружающими, руководством, домочадцами. Сила ваша – в умении идти на жертвы, вовремя увиливать и прятаться от тяжелых обременяющих обязанностей.

Помните: нынче жизнь – это увлекательный романтический праздник, где вы короли; а кто превращает его в рабскую каторгу, пытаясь везде успеть и больше заработать, тот ворует собственное счастье.

Перевоплощайтесь в роль имиджмейкера и займитесь рекламой собственной персоны – на чужую похвалу надежды напрасны, прославлять вас никто не будет. Демонстрируйте на публике свои таланты, достижения, скромничать не нужно. Повышение уровня квалификации тоже целесообразно. Учитесь, тренируйте интеллект, расширяйте философский кругозор, у вас всегда должна быть пища для ума.

Сейчас вы обладаете гипнотическим влиянием и в эмоциональном порыве можете "зазомбировать" окружающих ради собственных интересов. Контролируйте чувственные посылы, следует взвешивать каждое слово, особенно в моменты разногласий, споров, проверять полученную информацию.

Прийти к консенсусу можно без поражений, ведь вы тонко чувствуете, кто к вам питает дружеские чувства. Даже если к этому человеку ваше сердце равнодушно. Это временно. Терпите.

Полезно контактировать с иностранцами, далеко от дома витают ветры вдохновения, способствуя интенсивному развитию.

ВЕСЫ

Финансовые проблемы обрушатся на вас отрезвляющим дождем, поставив перед жесткими требованиями: срочно расплатиться с кредиторами, и взыскать то, что вам должны. Деньги не должны стать яблоком раздора!

Сейчас вы гениальные и фартовые (!) мастера, координаторы, посредники в сфере контактов, умеете подобрать ключ к сердцам людей и договориться на нужную тему, что открывает прекрасные возможности для делового роста, высокого статуса в социуме. Внимание профессионалам: если работа нравится, совершенствуйте профессиональное мастерство, теснее общайтесь с руководством. Должностной лифт набирает скорость, и не намерен останавливаться, дерзайте! Вам противопоказано зацикливаться на семейных делах, упустите драгоценное время.

СКОРПИОНЫ

Воинственные разногласия, жаркие дискуссии, любовные примирения. Это – фон недели, где реализация совместных проектов требует компромисса, логических убеждений, разумных альтернатив во имя торжества обоюдных интересов. Закладывается основа сотрудничества на будущий год, не промахнитесь с деловыми спутниками. Впрочем, ныне подобное притягивает подобное.

Контролируйте эмоции, они вас захлестывают. Все практически взвесьте и продумайте до мелочей, также будьте готовы к непредсказуемым оригинальным предложениям. Очень хорошо если они связаны с юриспруденцией, туризмом, рекламой, поступлением в ВУЗ, преподаванием, иностранными контрактами, эмиграцией.

Неженатым пришло время поставить точку на свободе, длительные связи, легкие интрижки перевести в фазу серьезных отношений и хранить верность половинке! Внешний вид очень важен, обновите гардероб и постарайтесь кардинально сменить манеру поведения.

СТРЕЛЬЦЫ

Хватит бездельничать, запрягайтесь в трудовой плуг и упорно пашите. Впрочем, сейчас сама жизнь и есть для вас рабочей целиной, где служебные обязательства с творческим горением дадут богатый урожай. Стимул и производительность там, где хорошо платят, за низкую плату не продавайтесь, трудолюбие "на шару" ради престижа – не в ваших правилах.

Трезвый расчет, реализация прагматичных желаний с целью обогащения – сейчас пока журавль в небе. Ведь вы зависимы от чужих ресурсов, интересов, доставайте "заначки", инвестируйте сэкономленное в благие дела. Если мучит страх (у каждого свои причины), сейчас он достигнет пика, и наступит заветное освобождение. Тот, кто откроете для себя ящик Пандоры, должен перестрадать, но тайное станет явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни.

Влияние, благодаря вашей яркой харизме, пока на высоте, поэтому любые преграды, ЧП, форс-мажоры для вас преодолимы. Нокауты не грозят. Чем больше экстрима, тем лучше.

КОЗЕРОГИ

Окунитесь в сказку под названием "блаженная любовь" и пейте с избранником сердца чашу наслаждений до дна. В искусстве любовной магии вам равных не будет! Обустраивайте личное счастье, укрепляйте горячими чувствами союз. Маршрут судьбы пролегает через отношения "я-ты", где инициативный скипетр в руках партнеров и царит гармоничное "МЫ".

А вам отведена роль гравитационного центра. Пока что вы личность духовно богатая (главное – не впасть в гордыню), делитесь опытом с избранником, и тогда в награду придут счастливые шансы. Делового сотрудничества это тоже касается.

Если обстоятельства загоняют в "стойло", не бунтуйте. Отшельничество (до декабря) благостно, способствует исцелению души и тела.

ВОДОЛЕИ

Бизнес, карьера, профессионализм, социальный статус – события в этой сфере есть судьбоносным итогом работы за предыдущее время. Результат на лицо. Что заработали, то и получили. Отныне все будет идти совсем по-другому.

Если вы упорно стоите на граните жизненных принципов, пронизанных практицизмом и выгодой, благополучие семьи, родных на первом плане – это прекрасно. Так держать!

Вертикаль "отцы-дети", "начальник- подчиненный" нуждается в срочной модернизации. Рьяно трудитесь, не перебирая обязанностями, беритесь за все, что предлагает жизнь. Любой труд – почетен. Прятаться от работы – грех! "Халявные" блага вам ныне запрещены.

Друзей боготворите, они посланцы Небес, проводники счастья и удачи.

РЫБЫ

Чтобы получить максимум пользы от стечения обстоятельств, искусство настоять на своем, задействовав внутреннюю прозорливость и рационализм, станут бесценным козырем при внедрении творческих идей, реализации, на первый взгляд, фантастических планов. А также для полезных знакомств, деловых связях. Да, вы фаворит у сильных мира сего, сделать карьеру труда не составит, но это также соблазн – стать на путь авторитаризма. Это опасно, ведь вы отвечаете за судьбы тех, кто от вас зависим.

Путешествуйте, будьте в курсе всех новостей, оформляйте грамотно документы, всесторонняя осведомленность, интуиция – залог правильных решений в сложных ситуациях. Это результативная неделя по связям с зарубежьем, юридическим спорам, повышению образовательного уровня. Если вы довольны, получаете максимум наслаждения от деятельности, значит, духовная эволюция идет, как по маслу. А то, что претит, отодвиньте и не впускайте в свою жизнь.

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