Сестры Вачовски планирую перезапуск легендарной трилогии «Матрица»
05:15, 11 мая 2019Общество
15 0
Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют ее.
"Матрицу" переснимут / фото youtube.com
Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию «Матрица», которая появилась на экранах 20 лет назад.
Об этом сообщает Yahoo! Movies со ссылкой на американского режиссера и каскадера Чада Стахелски.
Читайте такжеУмер один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»
По словам Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли Киану Ривза, он бы вновь хотел поработать каскадером в ремейке.
«Я счастлив, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют то, что мы все обожали», — подчеркнул Стахелски.
При этом он уточнил, что не уверен насчет Ланы, будет ли она участвовать в перезапуске «Матрицы».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter