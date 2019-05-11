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Сестры Вачовски планирую перезапуск легендарной трилогии «Матрица»

05:15, 11 мая 2019
Общество
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"Матрицу" переснимут / фото youtube.com

Об этом сообщает Yahoo! Movies со ссылкой на американского режиссера и каскадера Чада Стахелски.

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По словам Стахелски, который был дублером исполнителя главной роли Киану Ривза, он бы вновь хотел поработать каскадером в ремейке.

«Я счастлив, что Вачовски не только снимают «Матрицу», но и расширяют то, что мы все обожали», — подчеркнул Стахелски.

При этом он уточнил, что не уверен насчет Ланы, будет ли она участвовать в перезапуске «Матрицы».

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