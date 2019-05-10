СМИ узнали новые подробности свадьбы Насти Каменских и Потапа

Пара планирует сыграть свадьбу в конце мая.

Недавно в сети после ряда новостей в СМИ начали бурно обсуждать свадьбу известной украинской певицы Насти Каменских и продюсера Потапа.

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Уже называли и дату бракосочетания - 23 мая 2019 года. Издание Clutch узнало новые подробности свадьбы Каменских и Потапа.

Как поделился инсайдер, вероятно, на празднике будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая якобы станет не просто гостьей, а свидетельницей.

По словам источника, после свадьбы новоиспеченная супружеская пара отправится в свадебное путешествие и будет отдыхать до 3-го июня.

Ранее СМИ сообщили, что в конце весны 2019 года Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу и поставят жирную точку в слухах относительно их романа.