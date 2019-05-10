Гороскоп на май: астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет

Четырем знакам Зодиака в мае будет везти во всем, прогнозирует астролог.

Астролог Павел Глоба составил новый гороскоп для всех знаков Зодиака на май 2019 года.

При этом он выделил четыре знака Зодиака, которым в этом месяце будет везти, как никогда, пишет G2019.

Гороскоп Овен

Очарование и харизма Овна в этот период будут творить чудеса, говорит астролог.

"Умение себя подать, продемонстрировать лучшие стороны откроют перед вами многие двери. В мае можно воспользоваться талантами, чтобы добиться высот в работе, получить новую должность или сменить работу на более перспективную", - говорится в прогнозе Павла Глобы.

Гороскоп Близнецы

Звезды сулят, что май 2019 года для Близнецов станет месяцем великих достижений в работе.

"Больших успехов добьются работники социальной сферы, журналистики, кинематографии. Не менее удачный период и у Близнецов занятых в иных сферах. Во второй половине месяца важно не пропустить момент для демонстрации своих профессиональных качеств. Своевременная подача информации, владение целями и секретами выполнения плана – ваш гарант прорыва в рабочей сфере", - говорит астролог.

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Гороскоп Лев

По словам Глобы, для Льва наступает благоприятный период сбора "урожая".

"В это время вы можете спокойно отдыхать, нежиться под лучами ласкового весеннего солнца. Наработанный в коллективе авторитет будет работать на вас, семья по заслугам оценит ваш труд и даст возможность отдохнуть. Вас ожидает приятный сюрприз от любимого человека. Также порадуют дети, чем бы они ни занимались в данное время", - прогнозирует астролог.

Гороскоп Рыбы

"Признание, восхищение и заслуженная награда поджидает представителей знака Рыб. В мае произойдут интересные встречи, одна из которых может перерасти в страстный роман. Острожными следует быть лишь семейным Рыбам. Адюльтер – не то, что сейчас нужно вашей семье", - предупредил Глоба.

Ранее астрологи составили гороскоп на весну-лето 2019 и назвали знаки Зодиака, которым повезет.