"У меня бабка в таком ходила": новый лук Каменских поссорил поклонников

Часть фанатов Насти Каменских не оценили образ и раскритиковали его, но другие стали в защиту.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, разочаровала поклонников новым "луком".

На своей странице в Instagram Каменских выложила фото, на котором звезда предстала в бежевом плаще, длинной пятнистой юбке, белом свитере и черных сапожках. Дополняла образ черно-белая сумочка с золотистой головой льва, стилизированной под дверной молоток.

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Поклонники не оценили образ Каменских и раскритиковали его. "Фууу, Настя не расстраивай фанатов. Сними эти стремные шмотки"; "Без одежды было лучше. У меня бабка в таком ходила"; "Боже, что это за образ"; "Прикид реально стремный"; "Куда мир катится? Что за тряпки Настя?"; "Безвкусица, полнейшая"; "Бомж стайл"; "Может это и мода, но у моей бабушки в селе в таких юбках лет 10 назад так ходили"; "Юбка не очень как бабушка"; "Шо ты напялила???", - пишут в комментариях те, кому не понравился стиль Каменских.

Но некоторым образ украинской певицы понравился: "Очень стильненько!"; "Настя, прекрасно выглядишь! Красавица!"; "Очень даже стильно"; "Если у человека своеобразный вкус и он не одевается как все "инкубаторские", то это свидетельствует об его уникальном вкусе! И прежде чем осуждать, посмотрите на себя со стороны!Зависть это низко!"; "Супер. Мне очень нравится. Это так женственно и стильно"; "А мнe нравится Настeнька. Своeобразно, скромно и жeнствeнно, ничего лишнего"; "Настя не слушай переферию которая даже за хлебом что бы пойти краситься классно смотрится необычно", - пишут в комментариях поклонники звезды.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в конце весны 2019 года Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу и поставят жирную точку в сплетнях и слухах касательно их романа.