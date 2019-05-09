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Телеканал Fox показал превью перезапуска культового сериала 90-х (видео)

05:12, 09 мая 2019
Общество
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Сериал выйдет в августе 2019 года / кадр из видео канала Fox/YouTube

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Как отмечается, перезапущенная версия будет включать шесть эпизодов. Об этом сообщает Deadline.

В нем снимутся такие актеры из оригинального сериала, как Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иан Зиринг, Габриель Картерис и другие.

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Теги: #сериал