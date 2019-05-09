Телеканал Fox показал превью перезапуска культового сериала 90-х (видео)

Перезапущенная версия будет включать шесть эпизодов.

Телеканал Fox проинформировал о том, что премьера перезапущенного сериала «Беверли Хиллс 90210» намечена на 7 августа и показал превью.

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Как отмечается, перезапущенная версия будет включать шесть эпизодов. Об этом сообщает Deadline.

В нем снимутся такие актеры из оригинального сериала, как Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иан Зиринг, Габриель Картерис и другие.