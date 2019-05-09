Телеканал Fox показал превью перезапуска культового сериала 90-х (видео)
05:12, 09 мая 2019Общество
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Перезапущенная версия будет включать шесть эпизодов.
Сериал выйдет в августе 2019 года / кадр из видео канала Fox/YouTube
Телеканал Fox проинформировал о том, что премьера перезапущенного сериала «Беверли Хиллс 90210» намечена на 7 августа и показал превью.
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Как отмечается, перезапущенная версия будет включать шесть эпизодов. Об этом сообщает Deadline.
В нем снимутся такие актеры из оригинального сериала, как Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иан Зиринг, Габриель Картерис и другие.
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