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Потап похвастался именным подарком (видео)

17:37, 08 мая 2019
Общество
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Ранее Потапа поздравила Настя Каменских / фото instagram.com/kamenskux

Популярный рэпер и продюсер Потап 8 мая празднует день рождения - артисту исполнилось 38 лет. Потап решил похвастаться оригинальным подарком, разместив видео с презентом в Instagram.

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В коротком ролике он показал небольшой кейс в форме канистры с аббревиатурой "ПТП" (сокращенно от "Потап"). На глазах у зрителей певец открыл кейс и показал содержимое сумки. Там оказалась бутылка алкоголя, бокалы и газированный сладкий напиток. Продюсеру подарок пришелся явно по душе.

"Класс! Можно посмотреть на себя в 38. Тридцать восемь - половинку просим", - пошутил он, глядя в зеркало.

Birthday #presents

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Как сообщал УНИАН, ранее Потапа поздравили Настя Каменских и Надя Дорофеева.

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Теги: #день рождения#Потап