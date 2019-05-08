Потап похвастался именным подарком (видео)

На глазах у зрителей певец открыл кейс и показал содержимое сумки.

Популярный рэпер и продюсер Потап 8 мая празднует день рождения - артисту исполнилось 38 лет. Потап решил похвастаться оригинальным подарком, разместив видео с презентом в Instagram.

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В коротком ролике он показал небольшой кейс в форме канистры с аббревиатурой "ПТП" (сокращенно от "Потап"). На глазах у зрителей певец открыл кейс и показал содержимое сумки. Там оказалась бутылка алкоголя, бокалы и газированный сладкий напиток. Продюсеру подарок пришелся явно по душе.

"Класс! Можно посмотреть на себя в 38. Тридцать восемь - половинку просим", - пошутил он, глядя в зеркало.

Как сообщал УНИАН, ранее Потапа поздравили Настя Каменских и Надя Дорофеева.