Светлана Лобода показала свои прелести во время жаркой фотосессии
19:27, 08 мая 2019Общество
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Исполнительница покрасовалась в пикантных позах у бассейна.
Популярная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть очередным откровенным образом.
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На своей странице в Instagram певица опубликовала фотосессию в откровенном наряде с леопардовым принтом, оголив на камеру бедра и грудь.
В кадре звезда позирует на шезлонге у бассейна в леопардовом платье с экстремальным декольте и слишком высоким разрезом. Дополнила образ Лобода черными аккуратными босоножками на тонкой шпильке.
Ранее Светлана Лобода покрасовалась в весьма откровенном купальнике. Исполнительница позировала с распущенными волосами на фоне бассейна.
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