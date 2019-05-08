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Светлана Лобода показала свои прелести во время жаркой фотосессии

19:27, 08 мая 2019
Общество
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Популярная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть очередным откровенным образом.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала фотосессию в откровенном наряде с леопардовым принтом, оголив на камеру бедра и грудь.

В кадре звезда позирует на шезлонге у бассейна в леопардовом платье с экстремальным декольте и слишком высоким разрезом. Дополнила образ Лобода черными аккуратными босоножками на тонкой шпильке.

Ранее Светлана Лобода покрасовалась в весьма откровенном купальнике. Исполнительница позировала с распущенными волосами на фоне бассейна.

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Теги: #фото#Светлана Лобода